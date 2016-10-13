بالفيديو.. ماجد المصري: شعاري "سك على بناتك" ولا أقبل عملهن بالفن

أعلن الفنان ماجد المصري رفضه التام احتراف بناته للتمثيل، وأكد أنه تلقى عروض عديدة من المخرجين لابنته ماهيتاب، ولكنه رفض لأنه لا يقبل ان تعود ابنته للمنزل بمنتصف الليل لأنها عندها تصوير، وقال أنا ماشي بمبدأ "سك على بناتك".

ماجد حل ضيفاً على اللبنانية رزان مغربي ببرنامج "ضربة حظ" وأكد انه لا يرفض عمل بناته بالتمثيل فقط، وإنما بكل أنواع الفنون، مشيراً إلى أنه لا يهتم لما يفعله الناس مع أطفالهم، وإنما بما يجب أن يفعله هو كرجل شرقي مع بناته، مضيفاً: شايف أن بنتي لازم تكون في البيت بموعد طبيعي.

اعترف أن ابنته ماهيتاب تتمتع بالموهبة الكوميدية مثل إيمي ودنيا سمير غانم، وأكد أن عدد كبير من نجوم الفن والاخراج حاولوا اقناعه بالسماح لها احتراف التمثيل، ولكنه رفض وقال: أنا ماشي بمبدأ سك على بناتك.

شاهد رأى ماجد المصري فى عمل ابنته بالفن