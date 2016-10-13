كيت ميدلتون تزور هولندا في أول جولة ملكية خارجية بمفردها

وصلت دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون Kate Middleton أمس الثلاثاء إلى هولندا، في أول جولة ملكية خارجية بمفردها.

وزارت زوجة الأمير ويليام William متحف Mauritshuis في لاهاي حيث يقام معرض لأعمال رسامين من القرن السابع عشر مستعارة من المجموعة الفنية المملوكة للأسرة الملكية البريطانية. واصطف أطفال يحملون الأعلام الهولندية والبريطانية لتحية الأميرة البريطانية.

والتقت ميدلتون بعاهل هولندا الملك فيليم ألكسندر Willem-Alexander ، كما حضرت جلسة نقاشية عن الإدمان والصحة العقلية في مقر إقامة السفير البريطاني.

يشار إلى أن الأميرة كيت توجهت مؤخراً الى كندا برفقة زوجها وطفليها، وهي أول زيارة رسمية للعائلة إلى خارج بريطانيا، منذ أن ولدت الطفلة شارلوت قبل 16 شهراً، وهي الزيارة الثانية للأميرين إلى كندا، إذ كانت الزيارة الأولى في عام 2011 بعد وقت قصير من زواجهما.

الأمير ويليام والدوقة كيت نزلاء في فندق مياهه ملوثة وخدمته متدنية!