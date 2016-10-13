أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كيت ميدلتون تزور هولندا في أول جولة ملكية خارجية بمفردها

Google+ Print

الأربعاء 12-10-2016 14:21

وصلت دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون Kate Middleton أمس الثلاثاء إلى هولندا، في أول جولة ملكية خارجية بمفردها.

وزارت زوجة الأمير ويليام William متحف Mauritshuis في لاهاي حيث يقام معرض لأعمال رسامين من القرن السابع عشر مستعارة من المجموعة الفنية المملوكة للأسرة الملكية البريطانية. واصطف أطفال يحملون الأعلام الهولندية والبريطانية لتحية الأميرة البريطانية.

والتقت ميدلتون بعاهل هولندا الملك فيليم ألكسندر Willem-Alexander ، كما حضرت جلسة نقاشية عن الإدمان والصحة العقلية في مقر إقامة السفير البريطاني.

يشار إلى أن الأميرة كيت توجهت مؤخراً الى كندا برفقة زوجها وطفليها، وهي أول زيارة رسمية للعائلة إلى خارج بريطانيا، منذ أن ولدت الطفلة شارلوت قبل 16 شهراً، وهي الزيارة الثانية للأميرين إلى كندا، إذ كانت الزيارة الأولى في عام 2011 بعد وقت قصير من زواجهما.

 

الأمير ويليام والدوقة كيت نزلاء في فندق مياهه ملوثة وخدمته متدنية!

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي