سرقة كيم كردشيان تتحول إلى "عدّة" ساخرة في الهالويين

قررت شركة أمريكية متخصصة في تصنيع ثياب الاحتفال بالـهالويين ألا تفوّت حادثة تعرض نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان Kim Kardashian للسرقة في العاصمة الفرنسية باريس، فأصدرت زياً يحاكي المناسبة.

Customeish طرحت في الأسواق ما أطلقت عليه اسم Victim Kit أي "عدّة الضحية" دون أن تسمي الضحية بالاسم، إلا أن كل محتويات العدّة البالغ سعرها 69 دولاراً أمريكياً تشير إلى كردشيان، إذ تحتوي على روب حمام أبيض مثير، وشعر مستعار أسود طويل، ونظارة شمسية بعدسات كبيرة الحجم، وحبلين طويلين وخاتم ومكمم للفم.

كما استغلت شركة أخرى ظهور زوج والدة كارداشيان بروس جينير Bruce Jenner في العام 2015 بعد عملية تحويل الجنس التي أجراها، على غلاف مجلة Vanity Fair، لتسويق اللباس الذي ظهر به، ما اعتبره الكثيرون سخرية من شخصه وكل من أجرى مثل تلك العملية.

وأصدرت مجلة People الشهيرة تعليقاً على العدة المذكورة قالت فيه إنه حتى لو لم تجد كردشيان الكثير من التعاطف مع الحادثة التي وقعت ضحيتها، إلا أن المنتج يعتبر مهيناً لكل امرأة مرّت بتجربة تعنيف جسدي أو جنسي، وهو حسب الإحصائيات قد يحصل لأي امرأة أمريكية، حيث تدل الأرقام على أن واحدة من بين ثلاث نساء تتعرض للعنف مرة واحدة في حياتها.

يشار الى ان كيم كردشيان، وخلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس، تعرضت لعملية سطو من قبل مجموعة ملثمين، سرقوا لها مجوهرات بقيمة حوالى 10 ملايين دولار تقريباً.