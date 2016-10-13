15 مليون دولار من شاكيرا لضحايا إعصار هايتي

تبرعت النجمة العالمية شاكيرا Shakira بمبلغ 15 مليون دولار لضحايا الإعصار "ماثيو" الذي ضرب هايتي وأدى إلى وفاة أكثر من ألف شخص، ودمر قرى بأكملها.

وفي مؤتمر صحفي لها، أعلنت النجمة اللبنانية الأصل أن مؤسسة "بيز ديسكالوز" الخيرية التي تملكها، قدمت شيكاً بمبلغ 15 مليون دولار؛ للمساهمة في إعادة بناء المستشفيات والمدارس التي تسبب الإعصار بهدمها.

وفي السياق عينه، لفتت شاكيرا البالغة من العمر 39 عاماً، إلى أنها ستسعى جاهدة لدعوة المؤسسات الخيرية في مختلف أنحاء العالم للمساعدة في إنقاذ هذا البلد الفقير، الذي تعرض لثاني كارثة إنسانية خلال 6 أعوام فقط.

يشار إلى أن شاكيرا كانت قد تبرعت بمبلغ 400 ألف دولارلإعادة بناء المدارس المهدمة في هايتي خلال كارثة زلزال 2010.