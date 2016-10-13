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جامعة عين شمس تدعم منظومتها الأمنية ببوابات إلكترونية بـ5 ملايين جنيه

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جامعة عين شمس تدعم منظومتها الأمنية ببوابات إلكترونية بـ5 ملايين جنيه جامعة عين شمس تدعم منظومتها الأمنية ببوابات إلكترونية بـ5 ملايين جنيه

>كتب محمود راغب

تعاقدت جامعة عين شمس مع شركة أمن بقيمة 5 ملايين جنية لإنشاء بوابات إلكترونية متطورة تعمل بنظام متطور يعتمد على إعطاء الطالب وعضو هيئة التدريس كارنيه ممغنط مسجل به البيانات وفور وقوف حامله يفتح الباب إلكترونيا.

 

وقال الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن البوابات الإلكترونية، التى تم تركيبها تعمل من خلال كارنيهات ممغنطة وتفتح وتغلق أوتوماتيكيا، حيث تعمل البوابات الإلكترونية من خلال كارنيهات تسمى "RFID"، وهى كارنيهات يصعب تزويرها تعكف الجامعة حاليا على إصدارها للطلاب.

 

وبشأن منظومة كاميرات المراقبة، أوضح رئيس جامعة عين شمس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة تمتلك منظومة ضخمة من كاميرات المراقبة تضم 220 كاميرا مراقبة تغطى الجامعة بالكامل.

 

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أنه يتم الآن إعداد دراسات ببعض الكليات التى تقع خارج الحرم الجامعى لتركيب واستكمال منظومة الكاميرات على رأسهم كلية الهندسة والطب والبنات، وستكون منظومة الكاميرات فى هذه الكليات مرتبطة بمنظومة الكاميرات فى الحرم الرئيسى بالجامعة بالحرم الرئيسى، موضحا أنه تم تجديد التعاقد مع شركة الأمن الخاصة "كوين"، قائلا: "أداؤها مرضى ومستمرين معاها".


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