"التمويل العقارى": تخصيص عمارات من "الإسكان الاجتماعى" لأعضاء النقابات

كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، وافق على تخصيص عمارات محددة لكل نقابة على حدة، وذلك حتى يكون هناك ميزة للوحدات السكنية المخصصة للنقابات.

وأضافت مى عبد الحميد، لـ"اليوم السابع" أن 31 الشهر الجارى هو أخر موعد للتقدم لحجز الوحدات المخصصة للنقابات المهنية، لافتة إلى أن فرز الطلبات وقرار التخصيص يتم إصدارة من داخل الصندوق وليس للنقابات صلة بالتخصيص أو فرز الأوراق، لافتة إلى أن الصندوق منح لأعضاء هذه النقابات الذين تقدموا لحجز وحدات الوزارة ولديهم رغبة فى التحويل للوحدات المخصصة للنقابة، يتم التقدم بطلب للصندوق أو النقابة وسيتم الموافقة على هذه الطلب.