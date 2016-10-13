6 أطعمة يجب تجنبها بعد الرياضة أبرزها الحلويات والأطعمة الدهنية

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" 6 أطعمة من الضرورى تجنبها بعد ممارسة الرياضة، لأنها تشكل تأثيرا ضارا على الصحة وتشمل هذه الأطعمة الآتى:

1.الخضروات الخضراء:

على الرغم من أن الخضروات النيئة جيدة للصحة، لكن لا يجب تناولها بعد ممارسة الرياضة، لأن الجسم يفقد الكثير من المواد الغذائية وتناول الخضروات النيئة لا تكون جيدة لتجديد الجسم بشكل جيد.

2.الحلويات:

من ضمن الأطعمة التى يجب تجنبها بعد ممارسة الرياضة الحلويات والمعجنات وغيرها التى تحتوى على كميات عالية من السكر يمكن أن توقف عملية الحرق وتقلل من الآثار الجيدة للرياضة .

3.الأطعمة الحارة:

لأن تناول هذه الأطعمة بعد ممارسة الرياضة سيئة للصحة والجسم، فبعد الرياضة يكون الجسم نشيطا، لكن بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل تجعل الجسم.

4.اللحوم:

فأن تناول اللحوم مع الكثير من المرق والتوابل، بعد ممارسة الرياضة، تبطئ عملية التمثيل الغذائى.

5. الأطعمة الدهنية:

من الأطعمة التى يجب تجنبها بعد ممارسة الأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية مثل البطاطس المقلية والسمبوسة، لأن تناول كمية قليلة من الأطعمة الدهنية يمكن أن يلغى الآثار الإيجابية للرياضة .

6.الفاصوليا:

فهى من الأطعمة التى يجب تجنبها بعد ممارسة الرياضة، لأنها يمكن أن تؤدى إلى التهاب المعدة وعسر الهضم عندما يتم تناولها بعد ممارسة الرياضة .