بالصور.. ضبط 8 أطنان دقيق مدعم مهربة بمطحن بالعاشر

تمكنت حملة ليلية مفاجئة من مفتشى الإدارة العامة للتموين العاشر من رمضان برئاسة كمال البلتاجى، منذ قليل من ضبط 74 شيكارة و73 شيكارة معاد تعبئتها فى شكائر مطاحن مختلفة ومعاد حياكتها إضافة إلى11 شيكارة رده بمعدل 8 أطنان و100 كيلو دقيق مدعم بأحد مطاحن هناجر مجمع السى ون للصناعات الصغيرة.

وقامت أفراد الحملة المشكلة برئاسة كمال البلتاجى رئيس الإدارة العامة للتموين بالعاشر ومفتشى التموين عبد الجليل رشيد عادل عمر جمال محمد عبد الله محمود أحمد وقوة من قسم اول العاشر برئاسة العميد محمد عبد العزيز مأمور القسم بمراقبة المطحن حتى الساعة 12 ليلا حتى تم بدء العمل داخل المطحن وتم مداهمة المكان خلال العمل فيه وتم ضبط الكمية والتى تبين أنها عبارة عن دقيق بلدى مدعم بردته من شكائر مهربة من مطاحن شمال القاهرة ومطاحن أخرى يقوم المطحن بنخله وفصل الردة عنه ثم تعبئتها وبيعها فى السوق السوداء، وجار تحرير المحضر بدائرة قسم أول العاشر ومصادرة الكمية المضبوطة.