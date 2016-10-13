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سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13/10/2016 و سعر الذهب يصل لرقم قياسي تاريخي

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سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13/10/2016 و سعر الذهب يصل لرقم قياسي تاريخي سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13/10/2016 و سعر الذهب يصل لرقم قياسي تاريخي

اليوم في ، حيث نتابع معا آخر أخبار المعدن النفيس اليوم في مصر في محلات الصاغة، حيث ارتفاع جديد في أسعار المعدن الأصفر للبيع والشراء، مع وجود حالة كبيرة من عدم البيع واتجاه من الركود الشديد داخل محلات الذهب، بالاضافة إلى عزوف المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاعات الأسعار وقلة السيولة المالية لدى المواطنين، والارتفاع الغير مبررللمعدن الأصفر.
سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13/10/2016
1  عيار 18  471.40 جنيه
2  عيار 21  550 جنيه
3  عيار 24  628 جنيه
4   الجنيه الذهب  4400 جنيه
5  أوقية الذهب  1255 دولار

وعالميا هبطت أسعار الذهب العالمية بعد بيانات اقتصادية أمريكية، شجعت على البيع في الأسواق، بينما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة 600 ألف برميل، وهدأت الضغوط على السلع، ومن بينها النفط.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة، وقال تجار الذهب أن الارتفاع في تداول الذهب، أدى إلى وجود حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار، حيث يعتبر الذهب مثل تداول النفط.

الجدير بالذكر أن الذهب سلعة لا غنى عنها بالنسبة للمصريين، وهو عقد أساسي للزواج حيث يشترط أهل العروس قيمة معينة للشبكة، يقوم العريس بشراءها من محلات الصاغة طبقا للقيمة المتفق عليها، ولكن مع غلو أسعار المعدن الأصفر، أصبح الحصول على الشبكة من رابع المستحيلات، مما صعب الزواج لدى العديد من الأسر والشباب الراغب في الزواج، مما قد يرفع نسبة العنوسة في مصر.

وبدأت بالفعل أسر مصرية بتطبيق مبادرة شعبية جديدة من أجل الاستغناء عن الشبكة في الزواج واستبدالها بمبلغ مالي يتم إيداعه في حساب العروس، وبدأت العديد من العائلات تطبيق ذلك بالفعل، بسبب تكاليف الذهب التي أصبحت باهظة، ولا يتحملها الشباب المصري في مقتبل حياته، يذكر أن الذهب يواجه حملة شرسة هذه الأيام من ارتفاع كبير في الأسعار ارتباطا بالدولار في السوق السوداء.

وتشهد أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية، ارتفاعا في سعر جرام الذهب للعيارات المختلفة والجنيه الذهب، وتجدر الإشارة إلى أن على كل جرام ذهب يتم احتساب دمغة ومصنعية، مما يرفع أسعار تداول الذهب اليوم في مصر في المحلات عن الأسعار المذكورة، ولكن تظل توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر مرتبطة بسعر الدولار.

يذكر أن بعض المتعاملين في تداول الفوركس، يستخدمون المعدن النفيس كوسيلة للتجارة المربحة في سوق الفوركس، ويتأثر الذهب بسعر الدولار، وتداول العملات وتداول النفط، حيث يرتفع المعدن النفيس عندما يرتفع سعر البرميل من النفط، وينخفض كلما انخفض سعر برميل النفط.

بينما صعدت العقود الآجلة للبنزين إلى 1.43 دولار للجالون، وكذلك وصل خام برنت إلى 46.59 دولار للبرميل،  مع وجود تداولات ضعيفة على أسعار النفط الخام لتستمر أسعار النفط الخام في أقل مستوياتها، وقال موقع الفوركس الاقتصادي أن المخزونات الأميركية من النفط الخام قد انخفضت، مما أثر على تداول الفوركس.

ويعاني سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة التغير الدائم، حيث استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر في الارتفاع الشديد مرة أخرى في الفترة الأخيرة بسبب العلاقة بين سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والصرافة، والبنوك الرسمية، ولكن الأسعار بدأت في الانخفاض منذ يومين متأثرة بالسعر العالمي.

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