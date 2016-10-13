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"التعليم": ننسق مع الداخلية لتأمين المدارس تزامنا مع دعوات 11 نوفمبر

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"التعليم": ننسق مع الداخلية لتأمين المدارس تزامنا مع دعوات 11 نوفمبر "التعليم": ننسق مع الداخلية لتأمين المدارس تزامنا مع دعوات 11 نوفمبر

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تعميم خطاب إلى المديريات التعليمية بضرورة التنسيق الكامل مع الشرطة والأمن فى المحافظات لتأمين المنشآت التعليمية تزامنا مع دعوات 11 نوفمبر.

 

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التنبيه على المديريات يأتى فى إطار اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتأمين المؤسسات والمنشآت التعليمية حرصا على سلامة الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم.

 

وأوضحت المصادر، أن هناك بروتوكولات تعاون تم توقيعها منذ انطلاق العام الدراسى بين المديريات التعليمية ومديريات الأمن فى المحافظات للمرور على المنشآت التعليمية خلال اليوم الدراسى، إضافة إلى توفير أفراد الشرطة النسائية لمنع حالات التحرش بالطالبات.

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