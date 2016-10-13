ولي العهد يرعى مؤتمر الأمن الوطني في صفر المقبل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم كلية نايف للأمن الوطني في 8 صفر 1438هـ الموافق 8 نوفمبر 2016م (مؤتمر الأمن الوطني .. المعززات والمهددات) وذلك في قاعة الأمير أحمد بن عبدالعزيز بمقر الكلية بالرياض.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على جملة من المعززات والمهددات والتحديات التي تواجه الأمن الوطني، واستعراض معززات الأمن الوطني ودور المجتمع في تفعيلها، وأشكال ونماذج مهدّدات الأمن الوطني وتأثيرها على المجتمع، والعوامل المساعدة في تنمية معزّزات الأمن الوطني.

ويتيح المؤتمر للمختصين والممارسين والمهتمين بقضايا الشأن الأمني المشاركة في أعمال المؤتمر بغية تبادل الرؤى والمقترحات مع بعضهم البعض لإثراء هذا الموضوع المهم بالطرح المتميز الذي ينعكس إيجابًا على نتائج وتوصيات المؤتمر بما يعزز مكانة الأمن الذي يعد من الركائز الجوهرية الحساسة التي تعتمد عليها الدول في المحافظة على استقلالها وأمنها وتطورها.

وحدّد المنظمون للمؤتمر تاريخ 19 محرم الجاري آخر موعد لاستقبال ملخصات أوراق عمل الراغبين في المشاركة بمؤتمر الأمن الوطني، وذلك باللغة العربية أو الإنجليزية وألا تتجاوز 200 كلمة، بينما ترسل الأوراق كاملة في 29 محرم، على أن تشتمل الصفحة الأولى من الأوراق على عنوان العمل، واسم الباحث، واسم الجهة التي يمثلها، والعنوان البريدي، ورقم الهاتف والفاكس، والبريد الإلكتروني.

ودعت كلية نايف للأمن الوطني الراغبين في المشاركة بأعمال المؤتمر إلى سرعة إرسال أعمالهم خلال التاريخ المحدد إلى اللجنة العلمية باستخدام محرر النصوص ( 2006 MsWord) عن طريق البريد الإلكتروني (na_info@moisp.gov.sa) أو عبر البريد السعودي إلى عنوان الكلية ( الرياض - طريق الدمام - مجمع نايف الأمني).