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خادم الحرمين يوجه بنقل وعلاج جرحى حادثة القاعة الكبرى بصنعاء بالخارج

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خادم الحرمين يوجه بنقل وعلاج جرحى حادثة القاعة الكبرى بصنعاء بالخارج خادم الحرمين يوجه بنقل وعلاج جرحى حادثة القاعة الكبرى بصنعاء بالخارج

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، أعضاء إدارة كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى.

وأكد الملك سلمان أهمية العناية بتاريخ مكة المكرمة وتوثيقه.

وقال مدير جامعة أم القرى أن الجامعة تتشرف بإهداء خادم الحرمين، المجموعة الأولى من إصدارات كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة تقديراً لاهتمامه بتاريخ هذه الأرض المقدسة.

الملك يؤكد أهمية العناية بتاريخ مكة المكرمة وتوثيقه

واستقبل خادم الحرمين أمس، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والوزراء المعنيين بالسياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الى ذلك وجه خادم الحرمين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف ومع اليمنية الشرعية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة لتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن.

ويتسلم إصدارات كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة

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