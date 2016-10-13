ولي ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الدفاع البريطاني

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر أمس مع رئيس شركة جنرال إلكتريك «جي اي» السيد جفري ايملت. وجرى خلال الاجتماع استعراض الشراكة الاستراتيجية القائمة، وتطويرها.

كما التقى سموه مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأميركي الفريق بحري جيمس دي سيرنج. وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وكان ولي ولي العهد قد أجرى اتصالاً هاتفياً أمس مع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ناقش فيه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. (التفاصيل:2)