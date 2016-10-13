سعودي في مهمة خبير لمشروع السايكلترون النووي

باشر الدكتور ابراهيم الجماز كبير علماء الأبحاث ورئيس السايكلترون والصيدلانيات المشعة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعمل بمهمة خبير لمشروع السايكلترون النووي المزمع انشاؤه في دولة ماليزيا ضمن المشاريع النووية التي تنفذها الوكالة النووية الماليزية للأغراض السلمية، وذلك بعد طلب من وكالة الطاقة الذرية الدولية والتي مقرها مدينة فيينا بالنمسا.

وذلك تقديراً للدور الريادي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على المستوى الدولي ونظراً لأن المستشفى يعتبر اول مركز بالشرق الأوسط يستخدم تقنيات السايكلترون والصيدلانيات المشعة للأغراض الطبية المتقدمة ومنذ حوالي 40 عاما.

وسيتركز عمل الدكتور الجماز على القيام بدراسة احتياجات ومتطلبات المشروع الماليزي وتقديم التوصيات اللازمة ومن ثم الإشراف على تنفيذ مراحل المشروع بما فيها تطوير وتأهيل الكوادر العلمية الماليزية للقيام باعمال الإدارة والتشغيل لهذا المشروع.

الجدير بالذكر ان الدكتور الجماز من الكفاءات المتميزة ويعمل كمستشار غير متفرغ مع عدد من المراكز العالمية بالإضافة الى وكالة الطاقة الذرية الدولية وله العديد من النشاطات الدولية معها. كما ان لديه العديد من الأبحاث والكتب والأوراق العلمية المحكمة دوليا تفوق المائة ورقة، وقد قام بالإشراف على الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه في نفس المجال.