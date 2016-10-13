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وزير العمل لـ «الرياض»: «الصندوق الخيري الاجتماعي» ينسق جهود مكافحة الفقر

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أكد د. مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن "مكافحة الفقر" هي قضية تتشارك بها جميع الجهات الحكومية.

وقال في رده على سؤال لـ "الرياض" حول دور "الصندوق الخيري الاجتماعي" في مكافحة الفقر: "ان الصندوق الخيري لم يكن مخصصا لمكافحة الفقر، ودوره هو ان ينسق الجهود الوطنية ان تتحرك بتجاه معالجة قضية الفقر، واليوم نعمل على مؤشرات نستطيع من خلالها قياس الحالة الاجتماعية، وبالتالي نعمل مع شركائنا في كيفية نتحرك، ونقيس هذا التحرك في تلك المؤشرات والصندوق الخيري يعمل على ذلك".

وفيما يتعلق بالبطالة وبما وصلت اليها من نسبه، أوضح "الحقباني" ان الاحصاء الرسمي يؤكد أنها 11,6%.

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