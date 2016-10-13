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ولـي ولـي العهـد يبحـث مع رئيـس «جنرال إلكتريك» الشراكة وفق رؤية المملكة 2030

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ولـي ولـي العهـد يبحـث مع رئيـس «جنرال إلكتريك» الشراكة وفق رؤية المملكة 2030 ولـي ولـي العهـد يبحـث مع رئيـس «جنرال إلكتريك» الشراكة وفق رؤية المملكة 2030

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر أمس مع رئيس شركة جنرال إلكتريك "جي اي" السيد جفري ايملت. وجرى خلال الاجتماع استعراض الشراكة الاستراتيجية القائمة، وتطويرها وفق رؤية 2030، كما تناول الاجتماع الحديث عن استثمارات الشركة المتواصلة في المملكة، التي كان آخرها افتتاح توسعة مصنع جنرال إلكتريك في صناعة التوربينات.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على تطوير القدرات البشرية والإبداعية والبحثية ونقل التقنية والتحول الرقمي في السعودية، والعمل على تصدير الصناعات من المملكة.

حضر الاجتماع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان.

من جهة أخرى، التقى ولي ولي العهد أمس مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكي الفريق بحري جيمس دي سيرنج، وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق ركن محمد بن سحيم وعدد من المسؤولين.

فيما حضر من الجانب الأميركي مديرة الشؤون الدولية في وكالة الدفاع الصاروخي نانسي مورجان والسفير لدى المملكة جوريف ويستفول ورئيس بعثة التدريب العسكرية الأميركية اللواء بيتر أتلي وعدد من المسؤولين.

.. ويلتقي سيرنج

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