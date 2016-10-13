وزير العمل يطلع على مبادرتي «صلح» و «مشواري»

اطلع وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. مفرج بن سعد الحقباني الثلاثاء الماضي بالرياض على مبادرة قدمها مجموعة من الشباب السعوديين أطلقوا عليها "صلّح" من خلال تطبيق بالأجهزة الذكية، ويسعى إلى إيجاد منصة توفر خدمات صيانة أجهزة الجوالات.

وثمّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة الشباب السعودي، مبيناً أنها ستسهم بشكل مميز في تعزيز وجود الشباب السعودي في مجال صيانة أجهزة الجوالات، بمعايير وضوابط مهنية، ووفق بيئة عمل جاذبة ومحفزة تحقق لهم الفوائد الاقتصادية المجزية.

وأكد الحقباني أن الوزارة أتاحت كافة المسارات والتسهيلات لجميع السعوديين والسعوديات في مختلف المناطق، والهادفة إلى تمكين دخولهم في مجال قطاع الاتصالات، إما عاملين وعاملات أو رياديين ورياديات، ويقود إبراهيم العجلان وإبراهيم القاسم وعبدالعزيز القضيبي هذه المبادرة الشبابية الرائدة.

يشار إلى أن تطبيق "صلّح" هو عبارة عن منصة توفر خدمة صيانة أجهزة الجوالات عن طريق ربط فني صيانة الأجهزة وأصحاب المحال بطالب خدمة الصيانة، وتهدف إلى إيجاد سوق لصيانة الجوالات بمعايير جودة جديدة بحيث يمكن ضبط وتقييم الخدمة، وتوفير فرص عمل للفنيين السعوديين من الجنسين.

كما الحقباني أمس الأول على مبادرة قدمها مجموعة من الشباب السعوديين أطلقوا عليها "مشواري" من خلال تطبيق بأجهزة الهواتف المحمولة الذكية، ويهدف إلى ربط السائقين بالعملاء الباحثين عن خدمات توصيل الركاب وتوصيل الطلبات داخل وخارج مدن المملكة.

يشار إلى أن تطبيق "مشواري" منصة مبنية على مبدأ اقتصاد المشاركة، ويهدف إلى توفير دخل إضافي للأفراد وزيادة وعي الشباب والشابات للاعتماد على الذات، ودعم التجارة الإلكترونية بتوفير خدمة التوصيل السريع ورفع أداء شركة الخدمات اللوجستية ‏وذلك بتوفير الوقت وعناء البحث عن خدمات التوصيل بالسعر المناسب.

ويعد تطبيق "مشواري" أول مشروع سعودي مبني على اقتصاد المشاركة الحقيقي في مجال توصيل الركاب والطلبات والدعم اللوجستي، ويعمل على هذه المبادرة كل من محمد القحطاني، وعبدالعزيز القضيبي، وراشد الدوسري، وصالح المزيني.