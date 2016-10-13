حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/10/2016

هذا البرج من أكثر الأبراج العاطفية التى عادة ما تقع فى مشاكل كبرى بسبب رومانسيتها الزائدة، لذلك يجب أن يكون أكثر عقلاً ويأخذ الأمور على محمل الجد خاصة فى العمل حتى يصل إلى الأحلام التى يرغب بها.

برج الحوت على الصعيد المهني:

ستشهد تغييرا فى حياتك المهنية اليوم ولكن ستستمتع بهذا التغيير، قد تحصل على وظيفة جديدة أو تغيير فى مسارك المهنى، وقد تحصل على ترقية ستحب مسئولياتك الجديدة وستجد فرصة لتحقق ذاتك، ستجد طاقة كبيرة لتشجع كل من حولك.

على الصعيد العاطفي:

تركز على الجوانب العاطفية فقط فى علاقتك وتنسى أن للعلاقة أوجه كثيرة، فعليك أن تتوسط فى أمور، ستجد فرصة لتقترب من شخص كان يحمل لك مشاعر كثيرة فى الماضى وستكون سعيد جدا مع هذا الشخص.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

أنت تبالغ كثيرا عندما يكون الأمر متعلقا بالنظام الغذائى والتمرينات الرياضية، فعليك أن تهدأ قليلا حتى تستطيع أن تنجح فى تحقيق أهدافك .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

تستمتع اليوم بقدر كبير من الثقة، ستنهدم الصعوبات التى واجهتك خلال الفترة الماضية، ستكون قادرا على اقناع الآخرين بوجهة نظرك، فاليوم هو الوقت المناسب للتعامل مع المهام الصعبة والتى أجلتها الفترة الماضية.