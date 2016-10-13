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حظك اليوم برج الجدى الخميس 13/10/2016

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 13/10/2016 حظك اليوم برج الجدى الخميس 13/10/2016

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يعتبر هذا البرج من الأبراج العقلانية التى لا يمكنها أن تاخذ أى أمور أو قرارات فى حياتها دون أن تخضها إلى العقل، لكن إذا تخلوا عن هذه الطبيعة فى ذلك الوقت قد يؤدى بها ذلك على التورط فى مشاكل لا حصر لها.

الجدى على الصعيد المهني:

قد يجعلك الروتين شخصا سلبيا متوترا تلجأ إلى كثير من الكلمات السخيفة التى تزعج بها الآخرين، تحتاج إلى الابتعاد عن أجواء المشاغبات سريعاً حتى تتأكد من صفائك الذهنى تماماً، لن تتركك الأمور لتفعل ما تريد وعليك أن تتخلص من مشكلاتك الشخصية أولاً.

على الصعيد العاطفي:

مشكلاتك العاطفية تبدو بسيطة للكثيرين فأنت كما تبدو لا تكترث للمشاعر، لكن لا يعرف أحد أن مولود الجدى إن أحب أخلص وإن أحب لا يستطيع النسيان حتى وإن تظاهر بذلك، حاول أن تخرج من هذه الحالة النفسية ولا تفكر فيما مضى حتى لا تضيع القادم فى أحزان غير متناهية.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

لا تزعج نفسك بالحديث عن أمراض مستعصية وأنت تعرف دوائك، تتعامل مع المرض على أنه شىء عابر لن يؤثر عليك، وتنسى أن هناك قرارات لابد أن تأخذها سريعاً أهمها الإقلاع عن التدخين وبعض الكحوليات، حتى لا تفقد صحتك تدريجياً.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يفتعل مشكلات كيرة بسبب الحالة النفسية السيئة التى يعيشها ويهرب منها بالخروج و افتعال المشكلات المتتالية ليجد ما يوقفه عن التفكير، الأمور ستحل لكن عليك أن تستخدم ذكائك ولا تنسى النوم المنتظم لتتخلص من الإجهاد.


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مصر 365

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