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لابتسامة جذابة.. 5 نصائح لعلاج مشاكل اللثة والأسنان

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لابتسامة جذابة.. 5 نصائح لعلاج مشاكل اللثة والأسنان لابتسامة جذابة.. 5 نصائح لعلاج مشاكل اللثة والأسنان

>كتبت رانيا سعد الدين

يعتبر الفم هو بوابة الابتسامة وسر جاذبية صاحبها، وعند الإهمال فيها يؤثر ذلك على المظهر وعلى سلامة الاسنان التى لا يمكن لأى فرد العيش سعيد بدونها، ويقدم موقع "rapidhomeremedies" 5 نصائح لعلاج مشاكل اللثة والأسنان :

1- رائحة الفم السيئة

دليل على وجود التهابات وجيوب خفية فى اللثة، ويكون الإنسان غير قادر على تناول الطعام بسبب مكوث بقايا الأسنان بين ثنايا اللثة ، وهنا يجب على الفرد تنظيف الأسنان بعد كل وجبة بواسطة الفتلة واستعمال المضمضة الطبية.

2- تسوس الأسنان

إصابة الأسنان بتسوس دليل على ضعفها وقدرة البكتريا على اختراق مينا الأسنان وإصابتها بثقب، وهنا يجب على الفرد تحصين أسنانه بتناول المكملات الغذائية من الكالسيوم ، وعلاج التسوس بالتنظيف السريع والحشو.

 3- تفريش الأسنان مرتين يوميًا

أكدت الجمعية الأمريكية لطب الأسنان أن زيارة الطبيب من أسهل الأمور التى تساعد على علاج الأسنان ، ولكن الأصعب هو الحفاظ على تنظيف الأسنان فى أوقات محددة وتكون مرة صباحًا والأخرى قبل النوم.

4- الحفاظ على الأسنان من الاحتكاك 

يطلق عليه طبيًا صريف الأسنان ويحدث عادة والإنسان نائم بعد تعرضه لضغط عصبى، وهذا الاحتكاك يؤدى إلى تآكل مينا الأسنان وقد يعرضها للكسر، ويكون الأفضل أن يضع الفرد واقيا من السيلكون قبل النوم ، وهو متوفر فى الصيدليات وغير مكلف.  

5- تجنب أكل الثلج

لا يوجد مشاكل عند تناول الماء البارد ولكن الكارثة فى قضم الجليد، فهذا يؤثر على حساسية الأسنان، ويسبب التهابات الأعصاب، وأحيانا التهابات اللثة، حاول أن تحصل على البرودة أيام الصيف الحارقة من وسيلة أخرى بعيدًا عن الثلج,


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