حجز إمام مسجد بالبحيرة بتهمة تزويج القاصرات

قرر المستشار تامر شمة المحامى العام الأول لنيابات جنوب دمنهور حجز "محمود إ م" إمام وخطيب بمسجد الرحمن الشاذلي 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، اليوم الأربعاء، بعد أن تم ضبط بحوزته 84 عقد زواج، (77 عقدا رسميا مدون بها بيانات، وعقدي زواج رسمي بدون بيانات، و3 عقود زواج لقاصرات "لم يبلغن السن القانونية "، وعقدى زواج عرفى ).

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، قد تمكنت من ضبط الإمام، بعدما وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة بدر برئاسة الرائد إسلام قطب، والعقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث الجنائى بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال مأذون شرعى وعقد قران فتيات لم يبلغن السن القانونى بناحية قرية النجاح دائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات، تمكن العميد خالد غانم، رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبطه وتبين أنه يدعى "محمود إ م" إمام وخطيب بمسجد الرحمن الشاذلي وأمام اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى ، اعترف بقيامه بالعمل لحساب" السعيد م ال" مأذون شرعى بالحلمية الجديدة القاهرة، وتواجده بقرية النجاح دائرة المركز لعقد قران راغبى الزواج من القُصر نظير تلقيه مبالغ مالية وتقاسمها مع الأخير، وتحرر المحضر اللازم.