ضبط 4346 دولار و21455 جنيه مصرى بحوزة عاطل وصاحب محل ملابس بكفر الشيخ

تمكنت مباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، من ضبط ٢٣٤٨ دولار أمريكى، و٢٠٩٠٥ جنيه مصرى، بحوزة "أ.م.ص" ٦٠ سنه صاحب محل ملابس، ويقيم دائرة قسم ثان كفر الشيخ "سبق إتهامه فى ٣ قضايا أموال عامة أخرها رقم ٢٠٦٢/ ٢٠١٤ جنايات قسم ثان كفرالشيخ، كما تم ضبط ١٩٩٨ دولار أمريكى، ١٥٥٠ جنيه مصرى، بحوزة"ت.م.م " ٣٢ سنة عاطل، ويقيم دائرة قسم ثانى .

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه عمليات الضبط أقرا بحيازتهم للمضبوطات من العملات الأجنبية بقصد ترويجها والإتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفية بمقابلها من العملات الوطنية الصحيحة تحرر المحضر رقم ٥١٤١/ ٢٠١٦ جنح قسم ثان كفرالشيخ، وتحرر المحضر رقم ٥١٣٩ /٢٠١٦ جنح قسم ثان كفرالشيخ.