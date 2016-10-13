حبس 4 من عناصر تشكيل عصابى سرقوا سيارة رجل أعمال بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 4 من عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم فى سرقة السيارات بعد كسر الزجاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما كشفت التحريات تورطهم فى العديد من وقائع السرقات بدائرة قسم شرطة العمرانية والهرم وأكتوبر.

كانت معلومات قد وردت لمباحث قسم شرطة العمرانية تفيد بتورط 4 عاطلين ومقيمين بدائرة القسم فى تنفيذ العديد من عمليات السطو على السيارات، وبالتحرى تبين صحة المعلومات، فخرجت قوة أمنية من قسم العمرانية وتمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم جزء من المسروقات التى استولوا عليها من عمليات السطو وهى عبارة عن جهاز لاب توب ومبلغ 6 آلاف جنيه وعملات اجنبية.

بمناقشة المتهمين اعترفوا بتكوينهم عصابة لسرقة السيارات بنظام كسر الزجاج، واعترفوا بسرقة هم سيارة رجل أعمال من داخل إحدى المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر فتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.