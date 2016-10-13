أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ولي عهد الفجيرة يشدد على تعزيز سرعة إنجاز المشاريع

Google+ Print
ولي عهد الفجيرة يشدد على تعزيز سرعة إنجاز المشاريع ولي عهد الفجيرة يشدد على تعزيز سرعة إنجاز المشاريع

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق أمس الاجتماع الدوري للمؤسسة بحضور سعيد الرقباني نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وتطرق الاجتماع إلى ما تم إنجازه خلال العام الجاري بهدف الوقوف على تطوير آلية عمل المؤسسة وتنشيطها وفقاً للمعايير الوطنية وتدارس خطط عمل العام المقبل.

وشدد سموه على ضرورة السرعة في إنجاز المشاريع المقبلة وتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مؤكدا أن تنمية المناطق في الفجيرة وإنعاشها وتلبية احتياجاتها المعيشية يعتبر حاجة ملحة وضرورية ضمن آلية عمل حكومة الفجيرة وعلى رأس أولوياتها.

حضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد والمهندس خميس النون مدير عام المؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية