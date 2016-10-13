ولي عهد الفجيرة يشدد على تعزيز سرعة إنجاز المشاريع

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق أمس الاجتماع الدوري للمؤسسة بحضور سعيد الرقباني نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وتطرق الاجتماع إلى ما تم إنجازه خلال العام الجاري بهدف الوقوف على تطوير آلية عمل المؤسسة وتنشيطها وفقاً للمعايير الوطنية وتدارس خطط عمل العام المقبل.

وشدد سموه على ضرورة السرعة في إنجاز المشاريع المقبلة وتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مؤكدا أن تنمية المناطق في الفجيرة وإنعاشها وتلبية احتياجاتها المعيشية يعتبر حاجة ملحة وضرورية ضمن آلية عمل حكومة الفجيرة وعلى رأس أولوياتها.

حضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد والمهندس خميس النون مدير عام المؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها.