حاكم عجمان يبحث تعزيز العلاقات مع السفير الهولندي

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكتبه في الديوان أمس، فرانك مولن سفير المملكة الهولندية لدى الدولة يرافقه هانس ساندي قنصل عام هولندا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بدور السفير الهولندي والبعثة الدبلوماسية في تطور تلك العلاقات وتوطيدها في مختلف المجالات. بدوره وجه السفير الهولندي الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم عجمان على ما يحظى به من تعاون في أداء مهامه الدبلوماسية بالدولة.

كما أشاد السفير بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة في مختلف القطاعات والميادين.

حضر اللقاء حمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم وعبدالله أمين الشرفا المستشار بالديوان وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة وكبار المسؤولين.