حاكم الشارقة يوجّه بزيادة رواتب الأئمة والمؤذنين

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب الأئمة والمؤذنين العاملين على الكادر المحلي، ومنحهم بدل طبيعة عمل بقيمة 3000 درهم، وذلك اعتباراً من أكتوبر الجاري.

وتأتي مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، وتفريغ حملة القرآن للقيام بواجباتهم التي تصب في إصلاح واستقامة المجتمع.

أعلن ذلك الدكتور طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «الخط المباشر».

وأوضح أنهم باشروا فور تلقيهم التوجيهات السامية بدراسة أحوال الأئمة والمؤذنين، وتم طرح خيارات لبدل طبيعة عمل، حيث اقترح صرف 2000 درهم كبدل طبيعة عمل وأتت توجيهات سموه بصرف 3000 درهم، لضمان المستوى اللائق والمعيشة الكريمة لهم.

وقال بن خادم إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يولي اهتماماً كبيراً بالمجتمع واحتياجاته صغيرة كانت أم كبيرة.