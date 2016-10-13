محمد بن زايد: تحملون أمانة وهذه بلادكم وهؤلاء أهلكم وأنتم واجهة الوطن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر البحر بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية وفداً من الهيئة الاتحادية للجمارك والعاملين في دوائر الجمارك المحلية يرافقهم المفوض علي صبيح الكعبي رئيس الهيئة.

وقال سموه: «لا شك أنكم تحملون أمانة وهذه بلادكم وهؤلاء أهلكم وأنتم واجهة تمثلون الوطن وعنوان هذه الواجهة السمعة الطيبة والتعامل الإيجابي والابتسامة الدائمة والناس تحترمنا وتقدرنا بسمعتنا الطيبة وبمبادئنا ومصداقيتنا». وتحدث سموه عن نماذج وطنية مشرفة تعاملت مع ظروفها الصعبة بإيجابية وروح عالية من الإرادة والرضا والابتسامة وهذه النماذج هي التي تمنحنا القوة والعزيمة لمواجهة مختلف التحديات.

واطلع سموه من الوفد على أهم البرامج والمبادرات التطويرية التي تنفذها الهيئة في سبيل الارتقاء بالعمل الجمركي بما يتواكب والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات ودورها في تعزيز وحماية أمن المجتمع واقتصاده الوطني.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجهود أبناء الوطن المنتسبين لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل دعامة إضافية للاقتصاد الوطني وطالبهم بتعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم بما ينعكس على جودة الأداء وكفاءة العمل وخاصة أنهم يمثلون واجهة الدولة لذا عليهم مسؤولية مضاعفة في إبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في تطوير وتحديث كافة القطاعات بالدولة وتعزيز خدماتها والارتقاء بها للمستويات الطموحة من التقدم والرقي والتميز إقليمياً وعالمياً وأن أحد هذه القطاعات هو القطاع الجمركي الذي يعتبر واحداً من الشرايين الأساسية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في حديثه لوفد الجمارك إلى أهمية العنصر البشري المؤهل في هذا القطاع باعتباره يقف على الخط الأمامي والذي يقع على عاتقه مهام تطبيق الإجراءات بكل احترافية للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع وتعزيز انسيابية حركة التجارة بين الدولة والعالم الخارجي بكل جودة وكفاءة ومهنية.

من جانبهم أعرب وفد الجمارك عن سعادتهم بلقاء سموه والتحدث معه، مثمنين حرص قيادتنا الحكيمة على تطوير قطاع الجمارك وغيرها من القطاعات الحيوية، معاهدين سموه على مواصلة تقديم أفضل الممارسات والاستمرار في نهج التميز والإبداع والارتقاء بالعمل إلى المستويات الأفضل والأحسن.

Ⅶالإمارات ماضية في تطوير كافة القطاعات والتميز في خدماتها إقليمياً وعالمياً

Ⅶسموه: الناس تحترمنا وتقدرنا بسمعتنا الطيبة ومبادئنا ومصداقيتنا

Ⅶسموه طالب الوفد بتعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم بما ينعكس على جودة الأداء