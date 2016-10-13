محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة حريصة على تطوير العمل العربي المشترك

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز وتنمية وتطوير العمل العربي المشترك، تحقيقاً للأهداف والتطلعات المنشودة للشعوب العربية في التنمية والبناء والاستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصر الشاطئ، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ورحب سموه بالأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف ومصالح الدول العربية، واطلع من أحمد أبو الغيط على أهم الخطوط العريضة لعمل الجامعة في المرحلة المقبلة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا والمستجدات على الساحتين العربية والدولية، وحجم التنسيق بين الجامعة العربية والمجتمع الدولي حيالها.

تحديات الأمة

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على دعم دولة الإمارات لجامعة الدول العربية وجهود أمينها العام في خدمة القضايا العربية، وقال سموه إن مسألة إدراك حجم التحديات التي تحيط بالأمة العربية ومدى تأثيراتها في أمن واستقرار المنطقة تعد المنطلق الأساسي لنوع العمل وحجمه للجامعة والدول العربية على حد السواء. وذكر سموه أن على الدول العربية والجامعة العربية مسؤولية تاريخية أمام ما يحدث من فوضى ودمار لبعض الدول العربية، مشيراً سموه إلى أن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية كان أحد أهم المواقف التي حققت نجاحاً في مرحلة زمنية حرجة، ووضعت حداً لتدخلات أجنبية في المنطقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن مبدأ التضامن والتكاتف وتوحيد الرؤى والطاقات وتسخير الإمكانيات الداعم الأساسي لبناء العمل العربي المشترك، ووضع الخطط الاستراتيجية الحقيقية لمستقبل المنطقة وأمنها.وشدد سموه على أن أهمية وفاعلية العمل العربي المشترك وتطوير آلياته وأدواته ليست على الجانب السياسي فقط، بل تشمل الصُّعُد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.

شكر وتقدير

من جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواقفها المشرفة، لتعزيز وحدة الصف العربي وخدمة القضايا العربية والدفاع عن مصالحها.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي، المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

Ⅶسموه: على الدول العربية والجامعة مسؤولية تاريخية أمام ما يحدث من فوضى ودمار لبعض دولنا

Ⅶ التحالف العربي بقيادة السعودية حقق نجاحاً في مرحلة زمنية حرجة ووضع حداً لتدخلات أجنبية

Ⅶ مبدأ التضامن وتوحيد الرؤى والطاقات وتسخير الإمكانيات داعم أساسي لمستقبل وأمن المنطقة

Ⅶ أحمد أبو الغيط أعرب عن شكره وتقديره لمواقف الدولة المشرّفة في تعزيز الصف العربي ووحدته