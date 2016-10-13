خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملك إسبانيا ورئيس غينيا

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وبعث سموه برقية تهنئة إلى الرئيس تيودورو أو بيانج، رئيــــــس جمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الملك فيليب السادس، والرئيس تيودورو أو بيانج.