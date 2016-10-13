سيف بن زايد يتفقد أحد مراكز تدريب القوات البرية

تفقد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح أمس أحد مراكز تدريب القوات البرية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن صالح محمد مجرن العامري قائد القوات البرية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

واستمع سموه خلال الزيارة لشرح عن مهام وواجبات وإمكانيات وقدرات المركّز، ثم قام سمّوه بعد ذلك بجولة على مرافق المركز المختلفة، حيث شاهد بعض التدريبات التي تجريها إحدى وحدات مجموعة لواء زايد/‏‏‏‏3.

كما التقى سموه بعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مركز التدريب ومجموعة لواء زايد /‏‏‏‏3 وتبادل معهم الحديث والتقط معهم الصور التذكارية.

إلى ذلك تلقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مساء أمس اتصالاً هاتفياً من آمبر رود وزيرة الداخلية البريطانية، بحثا خلاله عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية.

كما تم استعراض كافة السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين وزارتي الداخلية في البلدين الصديقين وطرق تعزيزها وتطويرها.