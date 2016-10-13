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حظك اليوم برج العقرب 13_10_2016

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حظك اليوم برج العقرب 13_10_2016 حظك اليوم برج العقرب 13_10_2016

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اتخاذ أى قرار يتطلب منهم الكثير من الوقت والتكفير، الخوف من المغامرة هو السبب الحقيقى وراء هذا الخوف، أما عن علاقاتهم بمن حولهم فلديهم القدرة على التواصل مع الآخرين وتفهم مشاعرهم جيداً، وهى من أجمل صفات أصحاب ، إليك توقعات علماء الفلك لهم غداً الخميس الموافق 13 أكتوبر 2016.

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

الشوق يسيطر على مشاعرك بسبب بعد الحبيب عنك فى الفترة الأخيرة، حاول أن تختصر الطريق وتتواصل معه بشكل سريع، فالبعد قد يكون سبب فى جفاء العلاقة وتأثرها، فلا تدع الوقت يمر أكثر من ذلك وأنت بعيد عن الحبيب.

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

تغييرات جديدة على مستوى حياتك المهنية، وعلى الرغم من أنك تنهى عملك إلا أن هذا شيئا جيدا لك خصوصاً أنك ستتعاقد على عمل جديد خلال الأيام المقبلة.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

الوجبات السريعة تعمل على زيادة وزنك وهو ما قد يضر صحتك ويجعلك تفقد قدرتك على ممارسة حياتك بشكل صحى، لذلك عليك اتباع نظام غذائى صحى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

على الرغم من أن هناك الكثير من التغيرات على مستوى العمل، إلا أن جميعها يجعلك سعيدا ويغير حياتك بشكل كامل وهو ما كنت تسعى إليه منذ فترة.


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مصر 365

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