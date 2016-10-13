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حظك اليوم برج الأسد 13-10-2016

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حظك اليوم برج الأسد 13-10-2016 حظك اليوم برج الأسد 13-10-2016

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يتمتع أصحاب برج الأسد بشخصية قوية وجادة، لا يعرفون المراوغة، فهم فى الأساس يكرهون الكذب والخداع، الظلم أبعد ما يكون عنهم، أما عن الغيرة فيتمتع أصحاب برج الأسد بغيرة إيجابية.

 

نقدم برج الأسد على كافة الأصعدة ، ولكن بشكل عام الوقت الحالى غير ملائم للخطط طويلة المدى ، فعليك العيش اليوم بيومه دون الالتزام بخطوات ثابتة.

 

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي..

 

علاقتك بشريك حياتك متوترة قليلة، فعليك مساعدته على توفير مزيد من الهدوء والاستقرار فى المنزل بعد المعارك التى نشبت بينكما خلال الأيام الماضية، حتى لا تزداد الأمور تعقيداً.

 

برج الأسد على الصعيد المهنى..

 

انت بحاجة الى تطوير ذاتك ومهاراتك بشكل أكبر وتعلم أشياء جديدة ، فلا تتوقف عن الفهم والسؤال والتعلم دائماً لأن ذلك سينعكس بشكل إيجابى على عملك وإنتاجك ويزيد من قدرك عند مديرينك.

 

برج الأسد على الصعيد الصحى..

 

لا تتناول أى أدوية او مسكنات دون استشارة الطبيب، ولا تأخذ النصائح الطبية من أى شخص مهما كان سوى طبيبك، فحالتك الصحية لا تحتاج المغامرة .

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

 

حياتك فى طريقها الى الاستقرار والتطوير ، ولكنك تحتاج الى مزيد من الهدوء والاتزان لتستطيع اتخاذ قرارات جيدة تناسب حياتك ، وعدم التسرع حتى لا تهدم التقدم الذى وصلت له.


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مصر 365

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