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حظك اليوم برج الثور 13/10/2016

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حظك اليوم برج الثور 13/10/2016 حظك اليوم برج الثور 13/10/2016

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نقدم لمولود برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، ومن المعروف أن مواليد هذا البرج يتميزون بالطبيعة العملية والطموح العالى ولكن من عيوبهم أنهم لا يتمتعون بالمرونة الكافية وشديدى العناد والغيرة أيضًا.

 

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

 

تواجه شعورًا بالحيرة أمام خيارين مختلفين شديدى الصعوبة فى العمل اليوم، وتشعر بالتردد بين اتباع شغفك وترك العمل الذى لا تحبه وبين مواصلة طريقك فى المهنة التى لم تخطط لها من قبل ولكنك حققت فيها انجازات جيدة.

 

برج الثور على الصعيد العاطفي:

 

من المحتمل أن تلقى توأم روحك اليوم الذى تشعر بانجذاب له من النظرة الأولى وحاول أن تستمع إلى ما يمليه عليك قلبك حتى لو حذرك قلبك من الاقتراب من هذا الشخص.

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

 

تزعجك بعض المشكلات الصحية الصغيرة ولكنك تتعامل معها بطريقة خاطئة تضر بصحتك على المدى البعيد، فحاول أن تكف عن ذلك وتلجأ لاستشارة طبيب مختص يعالج المشكلة من أساسها بدلا من محاولات العلاج العشوائية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

 

إذا كنت تفكر فى المطبخ اليوم فربما يكون أمرا جيدا بالنسبة لك أن تفعل ذلك فذوقك عالى اليوم،و على صعيد العلاقات الاجتماعية ستحل سوء تفاهم مع صديقك اليوم ويمكن أن تحصل على المال من مصادر غير متوقعة.


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مصر 365

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