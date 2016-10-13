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حظك اليوم برج الدلو 13_10_2016

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حظك اليوم برج الدلو 13_10_2016 حظك اليوم برج الدلو 13_10_2016

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الخجل من أكثر الصفات المميزة لأبناء هذا البرج، وهو ما يجعل الآخرين يشعرون أنه متكبر، لم يكن الخجل هو الصفة الوحيدة لأبناء ، بل يتميزون بالطيبة وصدق المشاعر، عن لبرج الدلو يتوقع علماء الفلك أن اليوم سيكون جيدا على مستوى العمل.

الفلك لهم غداً الخميس الموافق 13 أكتوبر 2016.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

تصرفات الحبيب قد تشعرك بخيبة الأمل، حاول أن تتجاوز الخلافات اليوم وتبحث عن طريقة لتجاوزها وكذلك تساعده على تخطى ما به من أزمة نفسية.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

الكسل يسيطر عليك ويجعلك غير قادر على تحقيق ما تريد، كما أن الأفكار السيئة تؤثر على مزاجك فى العمل، أوضاع جديدة وتغيرات فى العمل قد تشملك فى الفترة القادمة.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

وعكة صحية مفاجئة، التدخين مضر بالصحة وقد يتسبب فى مضاعفات خطيرة، عليك الاستماع إلى نصائح الأطباء حتى لا تشعر بالندم فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

الأمور مستتبة، أوضاعك فى العمل جيدة جداً، ربما ستمر ببعض التغيرات البسيطة المتعلقة بالأسرة وتتعامل معها بحكمة.


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مصر 365

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