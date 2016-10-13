حظك اليوم برج الجوزاء 13/10/2016

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج الهوائى المعروف عنه سرعة تبدل المزاج وتقلبه ولكنه يتميز بأنه يحسن الكلام والتفكير مما يجعله يكسب قلوب الناس بسرعة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

بسبب تدهور حالتك الصحية أنت لا تؤدى فى عملك بالشكل المطلوب وتعانى من تراجع فى إنتاجيتك، لذلك ربما أنت فى حاجة إما لخطة موضوعة مسبقًا لمهامك يوميًا أو ابتكار طريقة جديدة فى العمل تجعلك تنتهى منه على أحسن وجه.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

هذا هو الوقت المناسب للتخطيط للتغيرات الكبيرة فى حياتك العاطفية خاصة التغييرات الإيجابية كاتخاذ خطوة للارتباط الرسمى مثلاً والانتقال للمستوى التالى فى العلاقة أو مصارحة حبيبك بحقيقة مشاعرك تجاهه إذا لم تكن صارحته بها من قبل.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

تدفع اليوم ضريبة قاسية لأيام إهمالك فى صحتك وتعانى مشكلات وآلام فى الظهر والرقبة لذلك ليس من المستحسن أن تفعل أى شيء شاق أو مجهد او تبذل مجهودًا بدنيًا كبيرًا وفكر فى ممارسة اليوجا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

تحتاج إلى السيطرة على حياتك بنفسك وتضع حدا لتدخلات الآخرين فى علاقاتك وحياتك الشخصية ولا تفكر كثيرًا فى ما يمكن أن يقوله الناس أو يفعلونه فأنت خير شخص يتفهم احتياجاتك ورغباتك.