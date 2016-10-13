حظك اليوم برج الحمل 13/10/2016

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج النارى المعروف عنه التسرع والعصبية الشديدين ولكنه فى الوقت نفسه يتسم بالذكاء والمهارة وحسن التصرف رغم تهوره فى بعض الأحيان.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

تتعامل فى عملك بشكل جيد، ولديك فرص جديدة تظهر على السطح تنعكس إيجابًا على حياتك المهنية ولكن فى الوقت نفسه تزيد عليك المسؤوليات لذلك يجب أن تنظر ما إذا كنت قادرًا على تحمل هذه المسؤوليات الجديدة أم لا.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

إذا كنت تبحث عن الحب المثالى فيجب أن تتوقف عن ذلك الآن، فالسينما ترسم صورة مثالية لا وجود لها فى الواقع لعلاقة الحب، يجب أن تعرف أن الواقع يختلف كثيرًا وأن تبحث عن شخص حقيقى وليس مبهر.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

أنت فى مزاج جيد هذا اليوم وتتمتع بالحيوية والنشاط بعد أيام مزعجة على الصعيد الصحى مضت وانتهت جعلتك فى الفترة الأخيرة متقلب المزاج وسريع الانفعال، ولكن اليوم تنشر موجة من الطاقة الإيجابية على المحيطين بك وتتخلص من مشاعرك السلبية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

اليوم قد تتورط فى لعبة غير بريئة على السلطة قد تشمل سلوك طرق ملتوية واتباع طرق غير منصفة لتحقيق أهدافك وفى الوقت نفسه هناك طفرة فى الطاقة تتوفر لك بسبب حركة الكواكب.