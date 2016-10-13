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حظك اليوم برج القوس الخميس 13/10/ 2016

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حظك اليوم برج القوس الخميس 13/10/ 2016 حظك اليوم برج القوس الخميس 13/10/ 2016

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يحب هذا البرج الطعام بشكل كبير ودائماً ما يميل إلى هذه الرغبة أكثر من أى شىء فى الحياة لذلك ربما يكون سببا فى تراجع مستواه الصحى، لذلك ينصح أن يسيطر على رغباته أكثر من ذلك حتى لا يقع فى مشاكل كبرى لا يستطيع حلها.

برج القوس على الصعيد المهني:

تشكك اليوم فى قدراتك الذاتية وتقلل من قدرها، وذلك بسبب تصرف فعلته غير صححى وتحاول أن تسيطر على توابعه، حاول أن تتواصل مع الآخرين بشكل أعمق، وهذا لا يساعدك فقط على الحفاظ على علاقتك بالآخرين ولكن سيساعدك على فهم وضعك.

على الصعيد العاطفي:

تستمتع بقدر كبير من الرومانسية اليوم، ستتقابل اليوم مع كثير من الأشخاص الذين تحبهم وقد تجد شريك حياتك بينهم، وهؤلاء يستطيعون تهيئتك للدخول فى هلاقة من خلال عشاء رومانسي، كنت قد تشعر أن شريك حياتك كان يبتعد عنك ولكن اليوم ستفهم الأسباب وراء ذلك.

برج القوس على الصعيد الصحي:

قد أخذت مسئولية مهام عمل كبيرة فعليك أن تبذل المزيد من المجهود، قد يقدم لك أحد اليوم شوكولاتة أو يحتفل معك بتناول وجبة سريعة، ومع ذلك ستجد قوة كبيرة لتقاوم ذلك وستحقق أهدافك خلال وقت قصير.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

ستحقق اليوم تقدما كبيرا فى حياتك المهنية ووضعك المادى، ولكن لا تتجاهل عائلتك، المزيد من الروحانيات اليوم ستسيطر عليك، بجانب الكثير من التناقضات ولكن ستستطيع أن توازن بين أمورك.


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مصر 365

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