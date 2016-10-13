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حظك اليوم برج السرطان 13-10-2016

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حظك اليوم برج السرطان 13-10-2016 حظك اليوم برج السرطان 13-10-2016

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نقدم لكم على الصعيد المهنى و العاطفى و العملى ، وبشكل عام ستواجه مهاما قد تتعثر فى تنفيذها، وتقع فى فخ المؤامرات من أقرب الأصدقاء إليك.

 

برج السرطان على الصعيد العاطفى :

 

تحتاج إلى تقدير مشاعر شريك حياتك أكثر من ذلك، فإهمالك الدائم له وعدم العناية بالتفاصيل الصغيرة فى علاقتكما تسبب الكثير من المشكلات النفسية لدى الطرف الأخر، فحاول تجديد علاقتكما .

 

برج السرطان على الصعيد المهنى :

 

لا تشعر بالارتياح فى عملك الحالى، وتراه غير مناسب لك ولطموحك وأحلامك، يمكنك البحث عن وظيفة أخرى فى المجال الذى تفضله، ولكن لا تتخذ قراراً بترك عملك الحالى إلا بعد الحصول على وظيفة أخرى.

 

برج السرطان على الصعيد الصحى:

 

تحتاج الى راحة لمدة يومين أو أكثر، تمارس فيها بعض الرياضات الخاصة بالسلام النفسى كاليوجا، ومن الأفضل أن تسافر الى مكان يتمتع بطبيعة خلابة مما سيكون له تأثير إيجابى على صحتك ونفسيتك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

 

ستواجه مواقف اليوم تشعرك بأن الآخرين يدبرون لك خططا سيئة ومؤامرات ومحاولات للإيقاع بك والتأثير على عملك، فكن ذكياً وتعامل مع تلك المواقف بهدوء وعقلانية ولا تتسرع فى اتخاذ القرارات.


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مصر 365

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