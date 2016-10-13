حظك اليوم برج العذراء 13-10-2016

نقدم لكم حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى و العاطفى و العملى ، فمواليد برج العذراء يتمتعون بصفات مميزة تميزهم عمن حولهم خاصة فى العمل والحب.

برج العذراء على الصعيد العاطفى :

مشاكلك فى العمل تؤثر بشكل كبير على علاقتك بشريك حياتك، فيجب أن تتعلم الفصل بين مشكلات العمل ومشكلاتك الخاصة إذا كنت تريد الحفاظ على العلاقة بعيداً عن التوتر.

برج العذراء على الصعيد المهنى :

مهاراتك وصفاتك المميزة تجعلك تتحدى الصعاب فى عملك وتنجح فى تأدية مهامك المطلوبة منك بذكائك، حتى لو لم تكن محباً لعملك ومجالك، إلا أنك تنجح دائماً فى التأقلم مع الوضع الذى تكون به.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

عليك تقبل نصائك طبيبك بصدر رحب فهو لا يريد إلا مصلحتك وصحتك، فلا داعى للنفور منه أو تأجيل موعد زيارة الطبيب ورفض نصائحه وعدم الالتزام بها وتنفيذها، فكل ذلك سيعود بالسلب عليك وحدك وستتفاقم أزمتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

قد تتعرض اليوم لوعكة صحية نتيجة عدم التزامك بتعليمات ونصائح طبيبك الخاص وإهمالها ، فتظهر أثار ذلك سريعاً على صحتك، فتضطر إلى الحصول على إجازة مرضية والجلوس فى المنزل وعدم القدرة على الخروج.