35 مصريًا مرحلون من السعودية وأمريكا ولبنان واليونان يصلون القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 35 مرحلًا مصريًا من المملكة العربية السعودية وأمريكا ولبنان واليونان لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل ومحاولتهم التسلل بطريقة غير شرعية.

وأفاد مصدر بالمطار، أن 24 مصريا وصلوا مرحلين من السعودية، بالإضافة إلى اثنين آخرين من لبنان، ومرحل واحد من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المصدر أنه تم تشكيل فريق متخصص من الضباط لفخص مواقفهم الأمنية وبمناقشتهم أقروا بأنهم خالفوا شروط الإقامة والعمل حتى تم ترحيلهم.

وفي السياق ذاته وصل المطار 8 مصريين بعد أن ألقت خفر السواحل اليونانية القبض عليهم لمحاولتهم التسلل لأراضيها وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بسرعة إنهاء إجراءاتهم بعد التأكد من سلامة موقفهم الأمنى.