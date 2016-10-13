بالفيديو: غادة عبد الرازق تحتفل بعودة مرافقها الخاص من "شهر العسل"

احتفلت الفنانة غادة عبدالرازق، بزفاف مرافقها الخاص، ويدعى إبراهيم، وطلبت من كل جمهورها عبر حسابها الموثق بموقع إنستقرام توجيه التهنئة له، وقالت بمقاطع أخرى أن ابراهيم المسؤول عن تشغيل الأغاني الخليجية التي تعشق الاستماع اليها في السيارة.

غادة عبدالرازق نشرت مقطع فيديو طالبت خلاله من جمهورها تهنئة مرافقها بزفافه وعودته من شهر العسل قائلة: "يا جماعة إبراهيم رجع من شهر العسل يلا كلنا نهنيه بزفافه"، ورد الرجل بخجل على التهنئة، بينما استمرت ضحكات غادة المشهورة.

وظهرت خلال فيديو آخر من داخل سيارتها تتجول بضاحية المعادي جنوب القاهرة، وهي تستمع لأغنية عراقية وعلقت قائلة: "هيه إبراهيم رجع وبقيت بسمع الأغاني اللي بحبها".

جمهور غادة لم ينشغل بالتهنئة بقدر محاولة البحث عن الوظيفة الحقيقية لابراهيم، خاصة وأن البعض أدعى أنه سائقها الخاص، بينما يبدو في المقطع الأول جالساً بالمقعد الأيمن للسيارة، وشخص آخر يقود، بينما جلست غادة بمفردها في المقعد الخلفي.

شاهد غادة وهي تطلب التهنئة لمرافقها الخاص بعد عودته من شهر العسل