وسام حنا عن فوزه باستفتاء "سيدتي": الدور ليس بكمية مشاهده وفوزي فاجأني

الممثل اللبناني وسام حنا فاز بجائزتيّ أفضل ممثل لبناني وأفضل دور عربي مساعد عن دوره المميز في مسلسل "ياريت"، بنتيجة إستفتاء "سيدتي" لدراما رمضان 2016.

عن هذا النجاح قال الفنان وسام حنا: "لا شك انني سعيد جداً بهذه النتيجة، كما أنني أشعر بالفخر لانها أتت من مجلة تتمتع بمصداقية كبيرة على مستوى العالم العربي".

وتابع وسام حنا: "أنا أتابع الإستفتاء الذي تقوم به "سيدتي" منذ سنوات بعيدة، وأشعر بالسعادة لانني لأول مرة أكون من بين الممثلين الذين فازوا به. النتيجة كانت مفاجئة لي، لأنني فزت بجائزة أفضل ممثل في مسلسل لست أنا بطله. فأنا لم ألعب دور البطولة في مسلسل "يا ريت" بل كان دوري ثانوياً فيه، ولكن بنتيجة الإستفتاء، تمّ التأكيدة مرة أخرى، أن الدور ليس بكمية مشاهده بل بطريقة تقديمه والشغل عليه، والجمهور هو الذي يقيّم، وأنا سعيد جداً لانني من خلال دور ثانوي استطعت أن أفوز بجائزة أفضل ممثل وأن أدخل قلوب الناس، وهذا الأمر يحملني مسؤولية كبيرة، وأتمنى أن أنجح بالمحافظة عليها، خصوصاً وأنها جائزة مزودجة: جائزة أفضل ممثل لبناني وجائزة أفضل دور مساعد في العالم، والكل يعرف كم كان حجم المنافسة كبيراً في رمضان 2016".