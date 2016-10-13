كارلوس عازار: شكرا لـ "سيدتي" على المصداقية في النتائج ودعمها للدراما اللبنانية

الممثل كارلوس عازار الذي تقاسم بطولة مسلسل "وين كنتي" مع الممثلة ريتا حايك، والذي حصد نتيجة أفضل مسلسل لبناني بحسب إستفتاء مجلة سيدتي، عبّر عن سعادته بهذا الفوز وقال "أنا سعيد بهذه النتيجة بل أكثر من سعيد، لاننا إشتغلنا مسلسل "وين كنتي" من كل قلبنا وتعبنا عليه كثيراً. إلى ذلك كانت "الكيمياء" كبيرة جداً بيني وبين ريتا حايك من ناحية وبيني وبين جويل داغر من ناحية أخرى، عدا عن أنه كان هناك متعة في العمل مع الممثل نقولا دانيال وسائر الممثلين الذين شاركوا في المسلسل".

وتابع عازار" كل شيء كان متناغماً في مسلسل "وين كنتي"، النص مع الإخراج والإنتاج غلفهما. الكاستينغ جيد جداً والممثلين محترفين والتسويق كان اكثر من رائع. وهذا يعني ان كل عناصر النجاح توفرت في العمل، والأهم من كل هذا أننا عملنا جميعاً بصدق، والصدق أوصلنا بسهولة إلى المشاهدين".

كما وجه الممثل كارلوس عازار تحية لمجلة سيدتي، وخصوصاً لانها تدعن الدراما اللبنانية، وقال" شكراً لمجلة وموقع سيدتي على المصداقية في النتائج وعلى مساندتها ودعمها للدراما اللبنانية.