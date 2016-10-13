مورغان فريمان يثير التساؤلات حول اعتناقه الإسلام

إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للممثل العالمي مورغان فريمان Morgan Freeman، وهو داخل إحدى المؤسسات الدينية بالعاصمة البريطانية لندن، وأثيرت الكثير من التساؤلات حول سبب وجوده هناك، كما اعتقد البعض ان النجم الشهير يفكّر باعتناق الإسلام.

وبعد البلبة التي أثارتها الصور، ذكر موقع "Press TV"، نقلاً عن مصادر إعلامية لم يذكرها بالاسم، أن حضور فريمان جاء بغية التحقيق بهدف إنتاج حلقة وثائقية من تمثيله وإخراجه لصالح قناة "ناشونال جيوغرافيك".

وحسب التقرير الذي نشره الموقع، من المقرر أن ينتج مورغان هذه الحلقة لمسلسل وثائقي بثت الحلقة الأولى منه في 3 أبريل 2016 وحتى الآن بث 6 حلقات من هذا الوثائقي الذي يتحدث عن الحياة بعد الموت والخالق والخلقة والشيطان والمعجزات.