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وزير الشباب: رجال أعمال كبار يؤسسون صندوقا خارج الموازنة لدعم الرياضة

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وزير الشباب: رجال أعمال كبار يؤسسون صندوقا خارج الموازنة لدعم الرياضة وزير الشباب: رجال أعمال كبار يؤسسون صندوقا خارج الموازنة لدعم الرياضة

>كتب أحمد براء

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن البلاد تعانى أزمة اقتصادية كبيرة نتج عنها صعوبة فى الإنفاق على الرياضة، كاشفًا أن هناك مجموعة من رجال الأعمال الكبار قرروا تأسيس صندوق خارج الموازنة العامة للدولة من تبرعاتهم الخاصة لدعم الرياضة.

 

وأوضح "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "السادة المحترمون" على فضائية "أون تى فى"،  أن فازت بـ12 ميدالية خلال الدورة البارلمبية بسبب الأبطال ومجهوداتهم، مشددا على أن لاعبى مصر على المستوى العالمى جاهزين لحصد ميداليات أخرى فى البطولات المقبلة.

 

 


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