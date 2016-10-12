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مصطفى الفقي: السودان لديه مصلحة في بناء «سد النهضة»

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مصطفى الفقي: السودان لديه مصلحة في بناء «سد النهضة» مصطفى الفقي: السودان لديه مصلحة في بناء «سد النهضة»

مصطفى الفقى

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الاحتفاظ بعلاقات ممتازة مع السودان يصب في مصلحة ، وأمنها القومي، بغض النظر من يحكم السودان.

وأضاف “الفقي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء، أن دولة السودان لديها قناعة كبيرة بوجود مصثلحة لها في بناء سد النهضة الإثيوبي.

مشيرًا إلى أن حضور الرئيس عبد الفتاح مؤتمر الحوار الوطني بالسودان يساهم بشكل كبير في لم شمل الإخوة السودانين، وأحد الخطوات نحو توطيد العلاقات مع الخرطوم.

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