معز مسعود يدعو لترسيخ «الفهم المستنير للإسلام» في العالم

كتبت – إنجي لطفي

أكد معز مسعود الباحث بقسم الإلهيات بحامعة كمبريدج، أن المسلمين بحاجة إلى ترسيخ الفهم المستنير للاسلام الذي يدعو إلى بناء الحضارة وعمارة الأرض والتعارف بين أهلها، والتي تهدف مقاصد شريعته إلى نفع الخلق وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وقال “مسعود” خلال جلسته الخاصة التي استضافته فيها القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي عقدت في دبي، إننا بحاجة إلى فهم الشباب وقضاياهم بطريقة صحيحة ومخلصة تساعدنا على الوصول معهم للإجابات عن تساؤلاتهم الوجودية التي تؤدي ببعضهم إلى الإلحاد وتترك آخرين في ريبة من أمرهم.

وأكد “مسعود” خلال الجلسة الحوارية التي أدارتها الإعلامية النيوزيلاندية براندي سكوت، إن الظلم والتعدي يغذي الإرهاب في العالم، مستشهدًا بما حدث من غزو وظلم شديد للعراق كمثال، كما أوضح في سرد تاريخي أن التفسيرات الخاطئة والمنحرفة للدين هي التي أدت إلى ظهور التطرف والجماعات الارهابية في المنطقة، مطالبًا العقلاء من جميع الأطراف بتغليب الإنسانية ونبذ التطرف، واصفًا المتطرفين بأنهم أهل فكر ومنهج واحد وإن اختلفوا في مظاهرهم ومقاصدهم.

ولفت “مسعود” النظر إلى أهمية تطوير التعليم وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع ديار الإسلام وأهمية ان يكون الفقه مرنًا ليواكب تطورات العصر، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة الاعتزاز بثوابت الدين، والتحقق بمبادئه وأخلاقه العليا، وضرورة التجديد وبناء الجسور القوية بين الدين والعالم المعاصر. وتطرق إلى أزمة البيئة العالمية التي يتناساها كثيرون رغم أننا شركاء في هذا الكوكب، على حسب قوله، وهو ما يتطلب من كل إنسان الحفاظ على الأرض، ودعا المسلمين إلى المبادرة في تحقيق الاستدامة وإيجاد حلول لأزمة البيئة العالمية، منطلقين من روح وفلسفة القرآن الكريم.