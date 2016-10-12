مصطفى الفقي: استبعد حدوث مواجهة بين مصر وإثيوبيا

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي ، إن طبيعة العلاقات بين مصر وإثيوبيا تستبعد المواجهة، خاصة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وأضاف الفقي خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن مصر دائما لا تتدخل في شئون الدول، وخاصة التي تربطها بها علاقات وطيدة ، لأنها تعاني من ذلك الأمر.

وأشار إلى أن على مصر أن تطلب من إثيوبيا عدم مساس عملية بناء سد النهضة بمياه النيل، وألا يكون لها تأثير على حصص المياه المقررة، وليس النقاش حول بناء السد من عدمه.