مصطفى الفقي: زيارات الدبلوماسية الشعبية لإثيوبيا بعد 25 يناير “وكسة”

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن زيارات الدبلوماسية الشعبية المصرية إلى إثيوبيا بعد ثورة 25 يناير للتباحث حول أزمة بناء “سد النهضة”، “وكسة” ولم تكن أبدا خطوة في صالح مصر.

وأضاف “الفقي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء، أن طبيعة العلاقات بين مصر وإثيوبيا تستبعد المواجهة، خاصة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

كانت اتهمت تقارير إعلامية إثيوبية مصر بتأجيج الأوضاع في إثيوبيا من خلال دعم المعارضة المتمثلة في سكان “الأورومو”، وذلك ما نفته السلطات المصرية جملة وتفصيلًا.

وأشار إلى أن مصر دائما لا تتدخل في شئون الدول، وخاصة التي تربطها بها علاقات وطيدة ، لأنها تعاني من ذلك الأمر.