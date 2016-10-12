طبيب الزمالك : علي فتحي لن يلحق بلقاء الذهاب أمام «صن داونز»

أكد أيمن زين طبيب فريق نادي الزمالك لكرة القدم، جاهزية جميع لاعبي الفريق لمباراة صن داونز السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن اللاعبين أدوا المران الأول ببريتوريا دون أي إصابات.

وعن حالة علي فتحي الظهير الأيسر للفريق، قال طبيب الزمالك إنه من الصعب اللحاق بلقاء السبت المقبل، موضحًا أن اللاعب شارك في تمرين اليوم لتجهيزه للقاء العودة ببرج العرب.

وكان علي فتحي قد غاب عن الزمالك الفترة الماضية نتيجة للإصابة، ويواجه الزمالك مأزقًا في ظل نقص اللاعبين المتاحين بالقائمة الأفريقية.

أ ش أ